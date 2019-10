Die Banken sind wegen der Niedrig- und Negativzinsen unter Druck und geben den auch an ihre Kunden weiter: Beispielsweise über Gebühren für das Girokonto. Weil die Finanzinstitute ihre Preise frei bestimmen dürfen, können sie eine Vielzahl von Diensten kostenpflichtig machen. Das sind dann einige wenige Euro pro Überweisung oder Lastschrift, für die Girocard oder den Telefonservice. Aufs Jahr gesehen kommt da aber einiges zusammen. Stiftung Warentest hat für einen aktuellen Test (Heft 8/2019) die teils recht unübersichtlichen Preislisten von über 200 Konten bei mehr als einhundert Banken, Sparkassen und Volks- und Raiffeisenbanken durchsucht. "Dabei haben wir 22 Konten gefunden, die wirklich kostenlos sind. Das heißt: Es gibt keine monatliche Grundgebühr, die Girocard ist mit drin und Buchungen auch. Zumindest wenn sie online geführt werden", sagt Heike Nicodemus von Stiftung Warentest. Der Test zeige auch, dass fast jeder Anbieter parallel zwei oder mehrere Girokontenmodelle anbietet. Gratis oder sehr günstig sind meist nur die Konten, bei denen die Kunden sehr viel online und ohne persönliche Betreuung machen. Service oder die Betreuung vor Ort in einer Bankfiliale dagegen kostet.

Die Kreditkarte für Einkäufe im Internet oder für Auslandsreisen ist nur bei einigen dieser Anbieter Banken kostenlos. Zudem sollte man prüfen, an welchen Automaten das Abheben gratis ist. Bei manchen Banken wie der Deutschen Kreditbank oder Santander kann weltweit kostenlos an allen Automaten abgehoben werden. ING, Consorsbank oder N26 erlauben das laut Stiftung Warentest an allen Automaten im Euroland. Wer sich für ein Gratiskonto einer Sparkasse entscheidet, kann wiederum nur an Automaten mit dem Sparkassen-Zeichen kostenlos Geld abheben.