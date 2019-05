Eine Lebensversicherung wird meist aus einem von zwei Gründen abgeschlossen: Entweder sie schützt Hinterbliebene im Todesfall des Versicherungsnehmers vor einem plötzlichen finanziellen Engpass (Risikolebensversicherung) oder sie dient der Altersvorsorge (Kapitallebens- oder fondgebundene Lebensversicherung). Bei einer klassischen Laufzeit von 20 bis 25 Jahren und guter Verzinsung kann damit eine Menge Geld angespart werden. In der Vergangenheit klappte das auch ganz gut: Die Versicherer investierten erfolgreich in den Kapitalmarkt, erwirtschafteten entsprechende Zinsen und teilten den Gewinn mit den Versicherungsnehmern.

Heutzutage gibt es keine oder kaum noch Zinsen für angelegtes Geld. So ist der Garantiezins für die Lebensversicherungen in den letzten Jahren von rund vier Prozent auf derzeit 0,9 Prozent gesunken. Davon ziehen Versicherungen noch Bearbeitungsgebühren und andere Kosten ab, sodass am Ende für eingezahltes Geld kaum noch Gewinn bleibt. Neue Verträge bieten daher kaum noch attraktive Konditionen.

Haben Sie einen Vertrag in den 1990-iger Jahren oder Anfang der 2000er abgeschlossen, garantieren die Versicherer meist noch rund vier Prozent Rendite auf angespartes Geld. Hinzu kommen die Überschussbeteiligung, also die Beteiligung am erwirtschafteten Gewinnen des Versicherers, und die Anteile an den sogenannten Bewertungsreserven des Versicherers. Überschussbeteiligung und Bewertungsreserven sind an die aktuelle Lage auf dem Finanzmarkt gekoppelt und können schwanken. Mit vier Prozent Garantiezins ist nach Ablauf der Laufzeit jedoch meist eine recht akzeptable Auszahlungssumme möglich.