Vorsicht Schuldenfalle! Bildrechte: imago images / imagebroker

Wer kurzfristig Geld etwa für Weihnachtsgeschenke braucht, muss mit vergleichsweise hohen Kosten und vergleichsweise strengen Konditionen rechnen. "So einen seriösen Kurzzeitkredit mit Bonitätsprüfung gibt es meist über 600 Euro für einen Monat lang und die 600 Euro muss ich dann auf einen Schlag zurückzahlen. Alles wie eine Sofortauszahlung, zwei Auszahlungstermine oder die Bonitätsprüfung kosten – und dann bin ich schnell bei 14 Prozent Kosten", sagt Dr. Annabel Oelmann. Das sei meist mehr, als beim Ausschöpfen des Disporahmens beim Girokonto anfalle. Für die angeblichen Minikredite ohne Schufa wird oft mit "Zahlung innerhalb von 24 Stunden" geworben. Kurzzeitkredite von seriösen Anbietern dagegen gibt es meist nur mit etwas Wartezeit. "Allein die Bonitätsprüfung nimmt etwas Zeit in Anspruch: Wenn es wirklich dringend ist, frage ich also vielleicht besser in der Familie oder bei Freunden nach", sagt die Expertin. In so einem Fall sollte man auch hinterfragen, ob man wirklich noch zusätzlich Schulden aufnehmen will. "Wenn ich überall schon auf Anschlag bin, sollte die Frage nicht lauten: Wie verschaffe ich mir Geld? Sondern: Wie spare ich bei den Ausgaben?", sagt die Verbraucherschützerin. Der schnelle Kredit sei sonst möglicherweise ein weiterer Schritt Richtung Schuldenfalle.