Gerade um die Weihnachtszeit lockt der Handel mit einer Vielzahl von günstigen Angeboten und Schnäppchen. Fernseher, Smartphones und viele andere Produkte können sofort eingepackt und später bezahlt werden – dank der Null-Prozent-Finanzierung. Der Kaufpreis wird bei einer solchen Finanzierung über mehrere Monate bis Jahre abgestottert, ohne dass Zinsen fällig werden. Das klingt nach einem unschlagbaren Angebot, aber Null-Prozent-Angebote sind in der Regel ganz normale Ratenkredite.

Eine erste schnelle Bonitätseinschätzung erfolgt meist im Geschäft. Sollten keine offensichtlichen Gründe dagegensprechen, kann das Gewünschte sofort mitgenommen werden. Eine genauere Prüfung erfolgt, wenn der unterschriebene Kreditantrag bei der Kreditbank eingeht. Diese muss den Vertrag bestätigen. Gegebenenfalls muss das Einkommen in Form von Gehaltsabrechnungen bei der kreditgebenden Bank nachgewiesen werden.

Je nach Bonität des Kunden sind bei ein und derselben Bank auch mehrere Null-Prozent-Finanzierungen möglich. Ob und wie viele Kredite eine Bank vergibt, liegt in ihrem Ermessen.

Überblick geht verloren

Weil es so unkompliziert und mehrfachmöglich ist, können Kunden schnell den Überblick verlieren und/oder sich monatlich finanziell zu hoch belasten. Kann der Kredit nicht mehr bedient werden, rutschen Betroffene entweder in den teuren Dispo der Hausbank, oder der Finanzierungsvertrag muss gekündigt werden. In diesem Fall sind sofort alle ausstehenden Raten fällig. Zudem drohen teure Verzugsgebühren und ein negativer Schufa-Eintrag.