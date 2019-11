Fast 100.000 Mal wurde im Jahr 2018 laut Bundeskriminalamt in Deutschland in eine Wohnung eingebrochen. Da sind Einbrüche in Schuppen und Gartenlauben noch nicht einmal mitgezählt. Und die nehmen ja gerade in der dunklen Jahreszeit nochmal ordentlich zu. Grund genug einmal darüber nachzudenken, wie Sie sich im Ernstfall verhalten sollten.

Polizei verständigen

Egal wie groß oder klein der Schaden für Sie im ersten Moment aussieht, wichtig ist immer: Rufen Sie die Polizei unter der 110! Sollte es Sie quasi live erwischen und Sie wissen nicht genau, ob der Einbrecher noch im Haus oder schon wieder weg ist, gehen Sie möglichst unbemerkt nach draußen oder verstecken Sie sich.

Die Polizei warnt davor, den Einbrecher selbst stellen oder aufhalten zu wollen. Vermeiden Sie auf jeden Fall eine Konfrontation. Bewaffnete oder unter Drogen stehende Täter könnten hemmungslos und unkontrolliert handeln und Sie schwer verletzen.

Bloß nicht aufräumen

Bildrechte: Danilo Dittrich Wichtig ist, nach dem Einbruch die Wohnung möglichst im vorgefundenen Zustand zu lassen. Beim Aufräumen könnten Sie wichtige Spuren verwischen, die die Polizei dann nicht mehr aufnehmen kann. Es ist auch möglich, dass die Polizei nicht zeitnah vor Ort sein kann oder die Anzeige vorerst nur telefonisch aufnimmt.

Dann ist es sinnvoll, Schäden und Einbruchsspuren selbständig mit Fotos zu dokumentieren. Das ist auch wichtig für die Schadensregulierung mit der Versicherung. Ab wann die Wohnung aufgeräumt werden kann, erfragen Sie am besten bei der Polizei. Von der bekommen Sie auch eine sogenannte Tagebuchnummer unter der der Einbruch geführt wird. Diese Nummer brauchen Sie später für die Schadensabwicklung mit der Versicherung

Schaden minimieren

Wurden Ihnen EC- oder Kreditkarten, Telefonkarten, Sparbücher und Wertpapieren gestohlen, müssen Sie unverzüglich bei Bank oder Telefongesellschaft eine Sperrung veranlassen. So können die Täter nicht noch mehr Schaden anrichten. Das Gleiche gilt für Kundenkarten oder Online-Banking-Konten, vor allem wenn Einbrecher noch an Passwörter oder PIN-Codes gekommen sind.

Unter der Telefonnummer 116 116 erreichen Sie aus Deutschland jederzeit gebührenfrei den Sperr-Notruf.

Mobilfunkkarten müssen durch Anruf beim jeweiligen Anbieter gesperrt werden. Für die Fahndung eines Mobiltelefons braucht die Polizei dessen 15-stellige IMEI-Nummer. Durch die Eingabe der Tastenkombination *#06# auf dem Ziffernfeld des Telefons können Sie die vor einem Verlust in Erfahrung bringen. Alternativ steht sie meist auch auf der Verpackung auf einem aufgeklebten Etikett zusammen mit Barcode und Seriennummer.

Bildrechte: imago images/Christian Ohde Sind Führerschein oder Personalausweis weg? Gestohlene Ausweispapiere müssen schnellstmöglich der zuständigen Stelle Ihrer Gemeinde gemeldet werden. Sollte die Online-Ausweisfunktion beim Personalausweis aktiv sein, können Sie die auch über den Sperr-Notruf 116 116 deaktivieren.

Versicherung informieren

Etwa drei Viertel aller Haushalte in Deutschland können im Falle eines Einbruchdiebstahls auf eine Hausratversicherung zurückgreifen. Melden Sie sich schnellstmöglich bei dieser und legen Sie die polizeiliche Anzeige vor. Erkundigen Sie sich, ob Sie selbst noch Bilder zur Schadensdokumentation liefern müssen. In der Regel ist das so.

Fertigen Sie von den gestohlenen Sachen einen Überblick an, die sogenannte Stehlgutliste. Die bekommen Versicherer und Polizei. Die Versicherung möchte in der Regel die Bezeichnung, das Alter, den Anschaffungsort und den Anschaffungspreis erfahren. Nachweisen können Sie das in der Regel mit Kaufbelegen und Fotos.

Bildrechte: Colourbox.de Es empfiehlt sich, bei besonders wertvollen Gegenständen, solche Fotos und Kaufbelege an einem sicheren Ort aufzubewahren. Als Nachweis können aber auch Bilder vorgelegt werden, auf denen der Hausrat erkennbar ist. Im Zweifel können Sie auch eidesstattliche Versicherungen von Personen, die gut mit dem Haushalt vertraut sind, anführen.

Die Hausratsversicherung kommt dann idealerweise für die versicherten Schäden auf. Dazu gehören das entwendete Eigentum und nötige Reparaturmaßnahmen. Auch Sachen, die im Keller oder der Garage gelagert wurden und Leihgaben von Familie oder Freunden sind versichert. Wenn Schlösser ausgewechselt werden oder dringend benötigte Gegenstände nachgekauft werden müssen, sollten Sie die Belege für die Versicherung aufbewahren.

Problem: Fehlende Einbruchsspuren

Da die Hausratversicherung nur bei Einbruchdiebstahl greift, können fehlende Einbruchsspuren ein Problem sein. Ist der Täter zum Beispiel mit einem Nachschlüssel in Ihre Wohnung gekommen, wird es schwierig, den Einbruch überhaupt zu beweisen. Wird Ihnen im Freibad oder Sporthalle der Umkleidespind aufgebrochen, springt die Versicherung ein. Klaut man Ihnen das Portemonnaie unter der Badedecke am Strand weg, bekommen Sie hingegen nichts ersetzt.

Bildrechte: Colourbox.de Die Versicherung kann die Erstattungssumme kürzen, wenn sie Ihnen grobe Fahrlässigkeit nachweisen kann. Dazu können schon angekippte Fenster im Erdgeschoss zählen, wenn Sie nicht zu Hause sind. Ist Ihr Haus für eine Sanierung eingerüstet, gilt das auch für die oberen Stockwerke. Eine solche erhöhte Gefährdung sollten Sie dem Versicherer melden.

Außerdem sollten Sie mit der Versicherung absprechen, wie nicht mehr funktionstüchtige Wohnungssicherungen wie etwa Tür oder Fensterverriegelungen nach dem Einbruch übergangshalber gesichert werden müssen. Ohne Sicherung wäre der verbliebende Hausrat nicht mehr gegen Einbruchdiebstahl versichert, falls es Sie tatsächlich zweimal erwischen sollte. Übrigens ist das gar nicht so abwegig: Merken Einbrecher, dass sie leichtes Spiel haben, kommen sie auch mal wieder.

Hilfe bei seelischen Belastungen

Vielen Einbruchsopfern kann es passieren, dass sie sich in den eigenen vier Wänden unsicher fühlen und nicht mehr ruhig schlafen können. Solche Schwierigkeiten können mitunter auch erst eine ganze Weile nach dem eigentlichen Vorfall in Erscheinung treten. Es ist dann wichtig, diese Probleme zu thematisieren. Sprechen Sie über Ihre Ängste mit Freunden und Familienmitgliedern.

Bildrechte: Colourbox.de Wird es nicht besser, nehmen Sie eine professionelle Beratung in Anspruch, wie von der Opferberatung Der Weiße Ring. Er bietet Begleitung zu Terminen bei Polizei, Staatsanwalt und Gericht an und hilft bei Notlagen im Zusammenhang mit der Straftat. Auch ein Psychologe kann weiter helfen. Eine Therapie wird für 12 Sitzungen von den meisten Krankenkassen bezahlt.

Vorbeugen

Eine bewohnte Wohnung, oder eine, die zumindest so scheint, schützt gegen einen möglichen Einbruch. Und natürlich ein gutes Schloss. Denn: Einbrecher wollen möglichst unentdeckt und schnell in das Objekt der Begierde. Wenn sie länger als fünf Minuten brauchen, lassen Einbrecher oft die Finger von der Wohnung und suchen sich eine andere.