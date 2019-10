Wer versteigert was?

Auf zoll-auktion.de versteigern schon seit etwa 17 Jahren Behörden ihre Waren. Dazu gehören neben dem Zoll auch der Bundestag und der Bundesrat, Länder, Gemeinden und Polizeibehörden. Nutzer können zum einen Computer oder Autos ersteigern, die Behörden etwa aus Altersgründen loswerden möchten. Angeboten werden zum anderen auch Waren, die Zollbehörden bei Kontrollen zum Beispiel am Flughafen einziehen. Das können teure Whiskyflaschen sein, die bei der Einreise nicht ordnungsgemäß angegeben wurden.

Bildrechte: imago/Steffen Schellhorn Im Online-Auktionshaus finden sich zudem Stücke aus Pfändungen, etwa wenn jemand die Schulden bei einer Behörde oder einer Gemeinde nicht bezahlt. Darunter sind dann auch kuriose Stücke wie Medaillen von Olympiaden, alte Buchpressen oder auch mal riesige Kabeltrommeln. "Wir dürfen aber nichts anbieten, was verboten oder Beschränkungen unterliegt. Dazu gehören Plagiate, geschmuggelte Arzneimittel oder Teile von Tieren unter Artenschutz", sagt Michael Bender vom Hauptzollamt Gießen. Dort wird zoll-auktion.de redaktionell betreut und alle Auktionen vor der Freigabe überprüft.

Wie funktioniert das Ersteigern?

Ähnlich wie bei eBay und Co.: Wer mitbieten will, muss sich zunächst beim Zoll-Auktionshaus kostenlos registrieren und erhält für die Versteigerungen ein Pseudonym. Zugelassen sind grundsätzlich nur Bieter über 18 Jahre. Dann können auf die gewünschte Ware Gebote abgegeben werden. Wie bei den bekannten Internetauktionen auch sehen Bieter, wenn ihre Höchstsumme überboten wird. Dann können sie ihr Gebot erhöhen. In der Regel laufen die Auktionen zehn bis 14 Tage. Den Zuschlag erhält wie gewohnt der Höchstbieter. "Der bekommt dann per E-Mail eine Gewinnbenachrichtigung. Da steht auch drin, wie man das Ganze bezahlt", sagt Michael Bender. Große Gegenstände wie etwa Fahrzeuge müssen meist abgeholt werden – bei der versteigernden Behörde. Das Hauptzollamt Gießen hat kein eigenes großes Lager. Kleinere Ware wird häufig auch versendet. Die Kosten dafür werden in der Auktion selbst genannt.

Kann man Schnäppchen machen?

Bildrechte: imago/Thomas Frey "Wir versteigern oft auch Neuware, etwa wenn in einem Geschäft gepfändet werden musste. Da wird dann zum Beispiel ein Schwung neuer Fahrräder versteigert", sagt Michael Bender. Mit etwas Glück können Nutzer auf Zoll-Auktion dann echte Schnäppchen machen. Das Mindestgebot für Neuware liegt in der Regel beim halben Marktwert. Viel weiter runter können die Anbieter nicht gehen, weil aus dem Erlös immer auch die Schulden der ehemaligen Besitzer der Ware bedient werden müssen. "Bei Alkohol wiederum müssen wir uns an der Steuer orientieren. Das können dann sechs bis acht Euro sein für einen Whisky, der sonst im Handel 100 Euro kostet", sagt Michael Bender.

Kann man bei den Auktionen reinfallen?