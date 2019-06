Neben dem Alter des Kindes sollten vor allem die finanziellen Möglichkeiten der Familie bei der Höhe der Taschengeldzahlung berücksichtigt werden. Muss die Familie mit vergleichsweise wenig Geld auskommen, sind Abweichungen natürlich unumgänglich. Hingegen sollten sich Familien, in denen ausreichend Geld vorhanden ist, dennoch an der Taschengeldtabelle orientieren und nicht allzu stark davon abweichen. Ein Lerneffekt kann nur eintreten, wenn Kinder sich mit ihren Geld auch hin und wieder einschränken müssen.

Vereinbaren Sie mit Ihrem Kind einen konkreten Termin, an dem es das Taschengeld erhält. Das kann, je nach Alter, an einem bestimmten Tag einmal in der Woche oder einmal im Monat sein. Zahlen Sie immer pünktlich und regelmäßig. Versetzen Sie Kinder nicht in die Lage, danach betteln zu müssen. Außerdem sollten Sie die Auszahlung nicht an Bedingungen, wie Zimmer aufräumen oder ähnliches, knüpfen. Und drohen Sie in kritischen Situationen nicht mit Taschengeldentzug oder –kürzungen.