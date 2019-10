Grundsätzlich gilt auch bei Haustieren: Der Halter haftet, wenn jemand durch sein Tier geschädigt wurde. Dies beinhaltet Schäden, die das Tier anderen Personen oder dessen Eigentum zufügt. Die gesetzliche Grundlage ist Paragraph 833 im Bürgerlichen Gesetzbuch. Kleintiere wie Katzen, Vögel, Kaninchen oder Hamster sind normalerweise über die private Haftpflichtversicherung des Besitzers abgesichert. Hier ist also keine spezielle Tierhaftpflichtversicherung notwendig. Anders bei Hunden, Pferden und exotischen Tieren. Für diese Tiere empfehlen Experten eine gesonderte Haftpflichtversicherung. Diese übernimmt im Schadensfall alle Kosten, die im Fall einer Beschädigung anfallen. Dazu können die Reinigungskosten zählen, wenn das Tier die neue Hose der Nachbarin voll sabbert, als auch die ärztlichen Behandlungskosten, wenn das Tier zubeißt. Noch schlimmer: Ein Tier rennt auf die Straße und verursacht einen Verkehrsunfall. In einem solchen Fall haftet der Besitzer für Sach- und Personenschäden, auch für Folgeschäden wie langwierige teure Behandlungen oder lebenslange Rentenzahlungen.

Für Hundebesitzer ist in einigen Bundesländern eine solche Haftpflichtversicherung sogar Pflicht. Das betrifft Sachsen-Anhalt, Thüringen, Berlin, Hamburg, Schleswig Holstein und Niedersachsen. In Sachsen ist eine Hundehaftpflicht für Halter von Kampf- oder Listenhunden gesetzlich vorgeschrieben.

Wie auch bei allen anderen Versicherungen variieren Bedingungen, Deckungssummen und Preise auch hier. Wichtig zu beachten, sind die Ausschlüsse, also die Fälle, die über die Versicherung nicht abgedeckt sind. Versichert sollten folgende Sachverhalte sein:

Bildrechte: IMAGO

Operationskostenversicherung

Da die Vollversicherung vergleichsweise teuer ist, bieten Versicherer noch eine reine OP-Kostenversicherung an. Hier sind, wie der Name schon sagt, nur OP-Leistungen, genauer gesagt chirurgische Eingriffe unter Narkose, abgesichert. Diese Versicherung ist günstiger als die Vollversicherung. Da OP-Kosten meist sehr hoch sind, bietet sich diese Versicherung im Einzelfall an. Allerdings sollte man auch die Gesamtkosten bedenken. Bei einer Basis-OP-Kostenversicherung kommen beispielsweise für einen 12jährigen Labrador je nach Tarif zwischen 2.100 und über 5.000 Euro zusammen