Möchte ein Kreditnehmer seinen Kredit vorzeitig, also vor Ablauf der vereinbarten Laufzeit, bei der Bank ablösen, kann eine Vorfälligkeitsentschädigung fällig werden. Diese beschreibt einen Geldbetrag, den der Kreditnehmer als Ausgleich für entgangene zukünftige Zinsgewinne an die Bank zahlen muss.

Grundsätzlich gilt: Baukredite können erstmalig 10 Jahre nach Vertragsschluss abgelöst werden. Vorher gibt es nur die Möglichkeit einer außerordentlichen Kündigung, wenn die Immobilie verkauft wird oder wenn sie der Absicherung eines weiteren Kredites dient. Im Fall einer außerordentlichen Kündigung fällt eine VFE an. Baufinanzierungen sind von der Regelung des §502 BGB ausgeschlossen. Hier gibt es dementsprechend keine einheitlichen Vorgaben. Wird ein Baukredit frühzeitig abgelöst, ist die Berechnung der VFE komplizierter und für Verbraucher sehr schwer nachvollziehbar.

In Einzelfällen müssen Kreditnehmer keine VFE an die Bank zahlen:

Für die genaue Berechnung der VFE, also des für die Bank entstandenen Zinsschadens, hat der Bundesgerichtshof zwei Methoden als zulässig anerkannt.

Bei dieser oft genutzten Berechnungsmethode werden Pauschalen angesetzt. Sie betrachtet die Differenz aus vereinbartem Zins und einer fiktiven Wiederanlage in festverzinsliche Hypothekenpfandbriefe. Für alle Verträge, die ab dem 21.03.2016 geschlossen wurden, ist die Methode zulässig und wird in der Praxis fast ausschließlich angewendet.

Diese Methode unterstellt, dass vorzeitig zurückgeflossene Darlehensanteile für die Restlaufzeit (Zeitraum der geschützten Zinserwartung) wieder einem neuen Kreditgeschäft zugeführt werden können. Da hierbei von den Kreditgebern Zinsmargen offen gelegt werden müssen, wird die Methode in der Praxis nur selten angewendet.

Eine Untersuchung der Verbraucherzentrale Bremen aus dem Jahr 2019 hat sich mit der Höhe von Vorfälligkeitsentschädigungen beschäftigt. Hierzu wurden 733 Anbieterberechnungen zwischen 2017 und 2019 näher betrachtet. Die Untersuchung zeigt, dass in über drei Viertel aller Fälle die von der Bank geforderte VFE höher lag, als die von den Verbraucherschützern ermittelte VFE. Heißt: In diesen Fällen haben die Banken zu viel verlangt. Den Grund sehen Experten in zu niedrig angesetzten Pauschalen bei Abzügen für entfallene Risiko- und Verwaltungskosten. Deshalb schlagen sie einen neuen Berechnungsansatz, die "Methode Löw" vor. Diese ermittelt den reinen Schaden der Zinsverschlechterung des Kreditgebers durch eine vorzeitige Kündigung ohne mit Pauschalwerten zu arbeiten. Anders als bei der Aktiv-Passiv-Methode wird entgangener Gewinn hier nicht entschädigt.