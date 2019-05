Die Rente mit 63 ist eine de facto Rentenerhöhung für langjährig Beschäftigte. Denn wer früher in Rente gehen will als vorgesehen, muss normalerweise mit Abzügen von seiner Rente rechnen. Für jeden Monat früher werden sonst 0,3 Prozent von der Rente abgezogen. Von 1.000 Euro Rente bleiben also ohne Sonderregelung nur 928 Euro übrig, wenn man zwei Jahre früher geht.

Sonderregelung – nach 45 Jahren Arbeit

Die Sonderregelung Rente mit 63 setzt voraus, dass man 45 Jahre gearbeitet hat. Die Rentenversicherung zählt dabei auch Zeiten der Kindererziehung, der Pflege, der Arbeitslosigkeit und Ausbildungszeiten mit. Wer die 45 Jahre Anrechnungszeiten zusammenbringt, bekäme die 72 Euro aus dem Beispiel nicht abgezogen.



Um mit 63 ohne Abzüge in Rente gehen zu können, muss man also in der Regel schon mit 18 oder früher angefangen haben zu arbeiten. Die Regelung zielt damit vor allem auf Arbeitnehmer in gewerblichen Berufen oder aus dem Handwerk.

Ganz ohne wirtschaftliche Folgen bleibt aber auch die Rente mit 63 nicht. Wer nämlich in seinem Beruf bis 65 oder 66 durchgearbeitet hätte, hätte in den zwei Jahren Rentenansprüche erworben. Bei durchschnittlichem Verdienst wären das gut 60 Euro Rente zusätzlich gewesen. Um in unserem Ausgangsbeispiel zu bleiben: Aus 1.000 Euro Rente wären 1.060 Euro Rente geworden.

Festlegung der Besteuerung

In dem Jahr, in dem man in Ruhestand geht, wird festgelegt, wie hoch der Anteil der Rente ist, der lebenslang steuerfrei bleibt. Im Jahr 2019 sind das 22 Prozent. Im Jahr 2021 wären das noch 19 Prozent.



Im Beispiel gerechnet



Wer 2021 zu seiner Regelaltersgrenze regulär in den Ruhestand ginge, erhielte 19 Prozent seiner Rente steuerfrei. Das wären in dem Fall 201,40 Euro, jeden Monat bis zum Lebensende.



Wer 2019 die Sonderregelung Rente mit 63 nutzen kann, hätte noch 22 Prozent von 1.000 Euro steuerfrei, also 220 Euro jeden Monat bis zum Lebensende.



Und wer mit Abzügen 2019 in Rente geht, bekäme 204,16 Euro Rente steuerfrei ausgezahlt.

Ist die Differenz wichtig?