Steuererklärung Wie Rentner Steuern sparen können

Für Rentnerinnen und Rentner in Brandenburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen gibt es dazu noch ein Bonbon. Für sie gibt es ein einfach auszufüllendes amtliches Steuerformular, in dem Sie alle großen Brocken für die Steuerersparnis eintragen können (haushaltsnahe Dienstleistungen, Handwerkerkosten, Krankheitskosten als außergewöhnliche Belastungen, Kirchensteuer und Ihre Spenden als Sonderausgaben) und dann möglicherweise gar keine Steuern zahlen müssen.

Wer nicht in diesen Bundesländern lebt, oder keine so einfache Steuererklärung machen kann, weil er vielleicht noch eine Betriebsrente oder eine vermietete Eigentumswohnung oder ein paar verpachtete Hektar Ackerland hat, der muss in jedem Fall selbst eine Erklärung erarbeiten. Entweder mit der Steuersoftware (s.o.), oder auf Papier, oder mit einem Steuerberater. Lohnsteuerhilfevereine sind auch eine Möglichkeit, aber nur wenn Sie keine signifikanten Einkünfte neben der gesetzlichen Rente haben.