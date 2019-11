Der Reihe nach: Der wichtigste Teil der Altersvorsorge ist für die meisten Rentner, gerade auch in Mitteldeutschland, die gesetzliche Rente . In die zahlen Sie als Arbeitnehmer Monat für Monat ein, und die Rentner bekommen Monat für Monat direkt von diesem Geld ihre Rente. Umlageprinzip nennt man das.

Um die Jahrtausendwende waren Union und SPD zu dem Schluss gekommen, dass man wegen sinkender Geburtenzahlen dafür sorgen muss, dass dieses System im 21. Jahrhundert finanziell nicht aus dem Ruder läuft. Die Idee war, man belohnt Arbeitnehmer für ihre Einzahlung in die Rente. Das geht folgendermaßen: Der Staat verzichtet auf Steuern für das in die Rente eingezahlte Geld. Dafür wird die monatliche Rente später immer stärker besteuert. Das lässt sich immer noch als Geschäft verkaufen, weil der Steuersatz natürlich im Erwerbsleben viel höher ist, als in der Rente. Jedenfalls normalerweise.