Volle Rente und volles Gehalt Geldsegen für ältere Arbeitnehmer

Achtung Stichtag!

Prinzipiell wird eine Rente ab Beginn des Antragsmonats gewährt. Der Bundesverband der Rentenberater weist aber darauf hin, dass es aufgrund der neuen Gesetzeslage möglich ist, innerhalb einer bestimmten Frist die Rente rückwirkend ab 1. Januar 2020 zu beziehen, sofern an diesem Tag bereits die Anspruchsvoraussetzungen für eine (vorgezogenen) Altersrente bestanden haben. Diese Antragsfrist endet am 30. Juni 2020. Wer also bis dahin einen Rentenantrag gestellt hat, könnte für die Monate Januar bis Juni die Rente nachgezahlt bekommen und so für das gesamte Jahr 2020 Lohn oder Gehalt plus Rente in voller Höhe beziehen.

Dank der Rentenzahlungen können sich so Einkommenssteigerungen von 10.000 bis 20.000 Euro im Jahr 2020 ergeben, erklärte der Dresdner Rentenberater Christian Lindner gegenüber dem MDR-Magazin "Umschau".

Ob aufgrund der neuen gesetzlichen Regelung eine Rente rückwirkend zum 1. Januar 2020 gezahlt wird, war bis vor wenigen Tagen nicht sicher. Nach Auskunft von Rentenberatern habe es Fälle gegeben, bei denen sich der Rentenversicherungsträger geweigert hätte, die beantragte Rente ab 1. Januar 2020 rückwirkend zu zahlen.

Inzwischen scheint es in diesem Punkt jedoch Klarheit zu geben. So erklärte Frank Rehbein, der zuständige Referatsleiter bei der Rentenversicherung Mitteldeutschland, gegenüber der "Umschau": "Ja, das ist richtig. Man kann diesen Antrag noch bis zum 30. Juni stellen. Wenn man also in der Zeit vom 1. Januar bis Ende März die Anspruchsvoraussetzungen für die Altersrente erfüllt, dann ist es einfach so, dass man – nachdem das Gesetz Ende März verkündet worden ist – drei Monate Zeit hat, den Antrag zu stellen, und da ist dann einfach der 30. Juni der Ablauf der Frist.".

Der Bundesverband der Rentenberater verweist auf eine interne Handlungsempfehlung der Deutschen Rentenversicherung, die dem Verband vorliegt. Darin heißt es: "Entsteht der Anspruch auf die Altersrente als Voll- oder Teilrente erstmalig infolge der Änderung des Hinzuverdienstrahmens für 2020, ist Zeitpunkt der Erfüllung der letzten Anspruchsvoraussetzung frühestens der Tag der Verkündung der Vorschrift (§ 302 Abs. 8 SGB VI), d.h. frühestens der 27.03.2020. Beantragt der Versicherte also einen Rentenbeginn am 01.01.2020, endet die Antragsfrist erst am 30.06.2020. In diesem Fall hätte der/die Versicherte aufgrund der geänderten Hinzuverdienstgrenze erstmalig einen Anspruch auf Vollrente. Somit geht die Antragsfrist bis zum 30.06.2020."

Formloser Antrag genügt zur Fristwahrung

Rentenberater Christian Lindner Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Da bis zum Ablauf der Antragsfrist am 30. Juni 2020 nur noch wenige Tage verbleiben, dürfte es für Interessenten schwer sein, in den Beratungsstellen der Rentenversicherungsträger einen Antrag zu stellen. Aufgrund der Corona-Situation benötigt man dafür einen Termin.



Dennoch ist die Fristwahrung problemlos möglich. Denn dafür genügt dem Rentenberater Christian Lindner zufolge ein formloser Antrag, der zum Beispiel schriftlich beim Rentenversicherungsträger bis zum 30. Juni 2020 eingehen muss und in dem der Antragsteller lediglich seinen Willen bekundet, aufgrund der neuen Gesetzeslage rückwirkend zum 1. Januar 2020 die Rente beziehen zu wollen.

Frank Rehbein von der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Frank Rehbein von der Deutschen Rentenversicherung Mitteldeutschland verweist darauf, dass es sogar möglich ist, den Antrag mündlich per Telefon zu stellen, wenn die Zeit knapp wird: "Deswegen ist es in diesem Fall ratsam, erst einmal anzurufen in den Beratungsstellen. Alleine der Anruf reicht dann auch schon bis zum 30.06., dann wird einfach schon mal entgegengenommen, dass ein Antrag gestellt worden ist und damit ist die Frist auf jeden Fall gewahrt."



Mit einem formlosen Antrag ist also die Frist gewahrt. Die eigentliche Antragstellung inklusive Beratung erfolge dann später.

Was ist zu beachten?

Man sollte sich auf alle Fälle beraten lassen und prüfen, ob ein vorzeitiger Rentenbezug zu Rentenabschlägen führt, der dann für die gesamte Rentenbezugsdauer bestehen bleiben würde. Dies gilt insbesondere für jene, die zwar einen Anspruch auf vorgezogene Altersrenten haben, jedoch noch nicht 45 Versicherungsjahre nachweisen können. Möglicherweise kann ein Rentenabzug (0,3 Prozent der Rente pro Monat vorzeitigen Rentenbeginns) aber auch durch die gleichzeitige Berufstätigkeit und damit weitere Zahlung von Rentenbeiträgen ausgeglichen werden.

Außerdem sollte man berücksichtigen, dass – wie allgemein üblich – für die Rentenzahlungen Steuern und Kranken- und Pflegekassenbeiträge fällig werden.

Darüber hinaus sollte man sich den eigenen Arbeitsvertrag genau anschauen und gegebenenfalls mit dem Arbeitgeber sprechen. Denn es gibt auch Arbeitsverträge, die mit dem Bezug einer Vollrente auch dann enden, wenn die Regelaltersgrenze noch nicht erreicht wurde.

In den meisten Fällen sollten Arbeitgeber aber kein Problem damit haben, wenn ihr Mitarbeiter zusätzlich zum Lohn oder Gehalt eine Rente bezieht.