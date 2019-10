Rund elf Liter Feuchtigkeit fallen in einem durchschnittlichen Drei-Personen-Haushalt pro Tag an und die müssen raus. Am besten per "Stoßlüftung", zweimal pro Tag fünf Minuten lang mehrere Fenster gleichzeitig öffnen. Damit entweicht die verbrauchte Luft, die Wärme in Wänden und Möbeln bleibt aber erhalten. Ganz wichtig: Während des Lüftens die Heizung ausschalten. Ansonsten fährt das Thermostat durch die kalte Luft auf maximale Leistung. Dauerhaft angekippte Fenster transportieren zwar die feuchte Luft ab, lassen aber auf Dauer aber Fußböden, Wänden, Decken und Möbel auskühlen.