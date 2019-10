Altersvorsorge Für wen sich die Riester-Rente lohnen kann

Die Riester-Rente ist inzwischen ein Klassiker der Altersvorsorge. Millionen Verträge werden fleißig angespart. Doch wann und wie sollte das Geld am besten ausgezahlt werden? Steuern und Lebenszeit sind wichtige Kriterien. Und auch, ob sich lohnt, weiter in die Riester-Verträge einzuzahlen, ist in der Diskussion. Worauf Sparer achten sollten, erklärt Finanzexperte Hermann-Josef Tenhagen.