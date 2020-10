Gespart wird, um nicht in Not zu geraten. Dafür eignet sich heute am besten ein Tagesgeldkonto, auf dem die Sparerin oder der Sparer das Geld sammelt, das sie oder ihn für drei Monate über die Runden bringt. Hauptziel ist, den teuren Dispo zu vermeiden. Dazu kommen nach Möglichkeit noch Tagesgeldzinsen von 0,3 bis 0,5 Prozent.