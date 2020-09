Viele Arbeitgeber handhaben dies aber in der Weise, dass Arbeitnehmern, die unverschuldet am rechtzeitigen Arbeitsbeginn verhindert waren, die Möglichkeit eines Nacharbeitens eingeräumt wird. Erzwingen kann ich eine solche Möglichkeit als Arbeitnehmer aber nicht.

Die Unterrichtung muss so schnell und früh wie möglich erfolgen. Die Information ist auch an die richtige Stelle zu übermitteln. Es reicht typischerweise nicht aus, lediglich einen Kollegen/eine Kollegin zu informieren oder eine Nachricht per "WhatsApp" etc. zu versenden. Es empfiehlt sich in der Personalabteilung, gegebenenfalls bei der Geschäftsführung oder bei Vorgesetzten, anzurufen oder eine E-Mail-Nachricht zu übersenden. Eine schriftliche Mitteilung hat den Vorteil, dass eine solche später in einem Streitfall auch bewiesen werden kann.