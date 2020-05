Der Gesetzgeber hat beschlossen, dass Käufer und Verkäufer sich ab 2021 die Maklerkosten teilen sollen. Bisher war es so, dass der Verkäufer in vielen Bundesländern zwar den Makler bestellt, der Käufer aber dann für die Maklerkosten von über sieben Prozent der Kaufsumme (6 Prozent Maklerkosten + 19 Prozent Mwst. ergibt 7,14 Prozent) allein aufkommen musste. Bei einer Kaufsumme von 300.000 Euro waren das bislang also über 21.500 Euro.