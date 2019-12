Änderungen gibt es auch bei Studenten, die bei keinem Elternteil wohnen. Hier steigt der Satz von 735 auf 860 Euro, worin 375 Euro für eine Warmmiete eingeschlossen sind. Auf den Unterhaltsbedarf angerechnet wird jedoch das Kindergeld, das seit 1. Juli 2019 für die ersten beiden Kinder bei 204, für das dritte bei 210 und für jedes weitere bei 235 Euro liegt. So senkt das Kindergeld den Unterhalt für minderjährige Kinder in der Regel zur Hälfte. Bei volljährigen Kindern wird es in voller Höhe angerechnet.