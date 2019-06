Planen Sie richtig, damit Telefonieren und Surfen wenig kostet. Seit zwei Jahren zahlen Verbraucher zwar innerhalb der EU keine Zusatzgebühren mehr fürs mobile Telefonieren und Surfen. Bei Reisen außerhalb der EU ist aber nach wie vor Vorsicht angebracht. Sie sollten bei längeren Aufenthalten in Tunesien, in den USA oder Thailand eine lokale Sim-Karte für Ihr Handy kaufen. Das geht ganz einfach auch in Deutschland. Und schalten Sie auf Reisen außerhalb der EU besser Ihren Anrufbeantworter (Mailbox) aus. Bei Reisen außerhalb der EU ist es zudem nach wie vor besser, möglichst oft auf W-Lan auszuweichen. Viele Unterkünfte bieten kostenloses W-Lan an, unterwegs kann man sich oft in Restaurants, Cafés oder Bibliotheken gratis ins Netz einwählen. Wer sich die Suche nach einem solchen öffentlichen Hotspot erleichtern möchte, dem helfen Apps, wie "WiFi Finder" auf dem Smartphone weiter.