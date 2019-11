Wer 18 Jahre alt ist, will nicht ans Alter denken und schon gar nicht an Altersvorsorge im Sinne von Geld sparen oder anlegen. Schließlich lebt man jetzt und will dieses Leben genießen. Das ist nachvollziehbar. Ab und zu bleiben dennoch ein paar Euro am Monatsende übrig. Mit diesen sollte man loslegen. Dieses Geld sinnvoll eingesetzt, ist der Anfang für eine private Altersvorsorge.