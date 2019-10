Aktionstag der Banken Zum Weltspartag: Lohnt sich das Sparen noch?

Bunte Luftballons, verlockende Werbegeschenke: Am 30. Oktober ist Weltspartag. Früher ein großes Fest, vor allem für Kinder. In Zeiten von Online-Banking, Niedrigzinsen und Bankensterben hat die weltweite Werbeaktion der Banken an Aufmerksamkeit verloren. Lohnt sich das Sparen überhaupt noch?