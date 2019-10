Warum wird am Donnerstag in Dresden demonstriert? Am 24. Oktober gibt es eine Auftaktdemo in Dresden, die bundesweite Proteste einleitet (u. a. sind auch Aktionen in Halle, Kassel, Erfurt und München geplant).



Der Verein der Direktversicherungsgeschädigten (DVG) hat dazu aufgerufen, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Sie fordern eine Entschädigung sowie eine nachhaltige und vertrauenswürdige Altersvorsorge. Die DVG will mit dem Protesttag die Politik dazu bewegen sich endlich bezüglich der Betriebsrente zu einigen und eine Lösung zu finden, die Rente auch für nachfolgende Generationen sichert. Stuttgarter Nachrichten