Haben Sie ein pflegeleichtes Gebiss und wenige Zahnschäden im Familienumfeld, ist es wahrscheinlich, dass Ihre Zähne in Zukunft eher selten Probleme machen. Wenn Sie genug Geld auf dem Konto haben, zahlen Sie den Eigenanteil beim Zahnarzt am besten selbst. Seine Preise kontrollieren Sie mithilfe Ihrer Krankenkasse, indem Sie einen Heil- und Kostenplan anfordern. Vergleichen Sie die Kosten ruhig bei einem zweiten Zahnarzt. Mit der Selbstzahler-Methode sparen Sie die Beiträge für die Zahnzusatzversicherung. Die ist nämlich relativ teuer – schnell mal 200 bis 400 Euro im Jahr – und keineswegs ein Muss! Denn eine hohe Zahnarztrechnung ist ärgerlich, aber nicht existenzbedrohend.

Bildrechte: IMAGO

Wer doch lieber eine Versicherung abschließt – beispielsweise wegen anfälliger Zähne im Familienkreis – vereinbart am besten einen Eigenanteil von 10 bis 20 Prozent. Das macht die Versicherung günstiger. Empfehlenswert sind die Tarife Gothaer MediZ Premium, die DKV Kombi Med Zahn KDT85, die Hallesche Megadent, die Janitos Ja dental plus und die Inter Z90.



Aber Vorsicht: Es handelt sich in jedem Fall um eine Versicherung, und die zahlt für Unvorhergesehenes. Die Versicherung zahlt nicht für Behandlungen, die Ihr Zahnarzt vor Vertragsabschluss bereits angeraten hat. Wenn Sie nicht mehr wissen, was Ihnen der Zahnarzt geraten hat, kann der das leicht in seinen Akten für Sie nachschauen. Viele Tarifleistungen gelten nicht ab sofort. Manche erst wenn man schon acht Monate seine Beiträge gezahlt hat.