Obwohl im EU-Lebensmittelrecht allgemein ein Verbot von Täuschung festgeschrieben sei, könnten in der Praxis Hersteller dennoch oft ganz legal schummeln und täuschen, monierte Foodwatch. Im vergangenen Jahr war der Goldene Windbeutel an das Unternehmen Coca-Cola für das sogenannte Smartwater gegangen, das aufwändig aufbereitet wird und deutlich mehr kostet als herkömmliches Mineralwasser. Auch ein Kinderkeks von Alete bekam den Preis in der Vergangenheit bereits zugesprochen - wegen seines hohen Zuckergehalts.