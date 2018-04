Die Verbraucherschutzorganisation Foodwatch hat die Werbepraktiken und die Lobbymaßnahmen des Coca-Cola-Konzerns als unverantwortlich kritisiert. Der Weltmarktführer für Zuckergetränke nehme mit seinen Kampagnen in Internet und Fernsehen bewusst Kinder und Jugendliche als Zielgruppe ins Visier. Coca-Cola sei damit mitverantwortlich für die Epidemie ernährungsbedingter Erkrankungen wie Fettleibigkeit und Diabetes. Zu der Einschätzung gelangt Foodwatch im 108-seitigen "Coca-Cola-Report".

Die Verbraucherschützer kritisieren besonders, dass Coca-Cola Influencer für Werbezwecke nutze: Neun der 20 meistabonnierten Youtuber in Deutschland sind laut Foodwatch bereits in dem Konzern-eigenen Youtube-Kanal "CokeTV" aufgetreten. "Ob mit Fußballstars im TV oder angesagten Influencern im Youtube-Video: Coca-Cola versteht es wie kaum ein anderer Konzern, ein positives Image zu kreieren - auch und gerade bei jungen Menschen", sagte Oliver Huizinga, Leiter Recherche und Kampagnen bei Foodwatch und Autor des "Coca-Cola-Report".

Gleichzeitig engagiere sich der Konzern auch auf politischer Ebene, um Zweifel an der gesundheitsschädlichen Wirkung von Zuckergetränken zu säen. Foodwatch erinnert an einen Bericht der New York Times, die 2015 aufdeckte, wie Coca-Cola mit 1,5 Millionen US-Dollar eine vermeintlich unabhängige Forschungseinrichtung finanzierte. Diese habe öffentlich die Position vertreten, dass nicht ungesunde Ernährung - sondern Bewegungsmangel - das zentrale Problem für Übergewicht sei.