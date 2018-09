Verbraucherschutz Foodwatch fordert Limo-Steuer

Der Zuckergehalt in Softgetränken sollte nach Ansicht von Foodwatch besteuert werden. Die Verbraucherschutzorganisation regte am Mittwoch eine Abgabe nach dem Vorbild Großbritanniens an. Dort müssen Hersteller seit April eine Abgabe für besonders süße Getränke zahlen.