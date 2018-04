Fragen und Antworten Wissenswertes zur Grippeimpfung

Der dreifache Impfstoff ist zunächst der kostengünstigere von beiden und schützt gegen zwei Virusvarianten vom Typ A und einer Virusvariante vom Typ B. Typ-B-Viren können zu schwereren Grippe-Erkrankungen führen. Der Vierfach-Impfstoff schützt noch vor einer weiteren B-Variante des Grippevirus. Jedes Jahr kursieren in der Grippesaison unterschiedliche Viren. Die genaue Zusammensetzung der beiden Impfstoffe wird deshalb jedes Jahr neu festgelegt.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) empfiehlt seit Januar 2018 den Vierfach-Impfstoff. Seine genaue Zusammensetzung sollte dabei der aktuellen Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprechen. Bis zu dieser Entscheidung hatte sich die STIKO für den Dreifachimpfstoff ausgesprochen.

Da aber die STIKO diese Impfung kürzlich empfohlen hat, übernehmen immer mehr Versicherungen diese Leistung. Dazu gehören die Barmer, die AOK Plus, die IKK Südwest und die BIG. Voraussichtlich noch im April dieses Jahres entscheidet der Gemeinsame Bundesausschuss von Ärzten, Kassen und Krankenhäusern, ob der Vierfach-Impfstoff in die Schutzimpfungsrichtlinie übernommen wird. Dann würden ihn wahrscheinlich auch alle gesetzlichen Krankenkassen in ihren Leistungskatalog aufnehmen. Eine Übernahme der Kosten kann auch erfolgen, wenn ein Arzt die Vierfach-Impfung ausdrücklich empfiehlt.