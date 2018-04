Fragen und Antworten Wissenswertes zur neuen Grippeimpfung

Seit einigen Jahren gibt es auch eine Impfung, die vor einer weiteren Virusart schützt. In diesem Jahr erkrankten in Deutschland überraschend viele Menschen genau daran - die übliche Grippe-Impfung half schlechter als erwartet. Deshalb hat der gemeinsame Bundesausschuss, das höchste Gremium der Selbstverwaltung im Gesundheitssystem, jetzt beschlossen: Künftig soll die Vierfach-Impfung zum Standard werden.

In der Regel nicht. Die Experten der ständigen Impfkommission raten sogar davon ab, weil unklar ist ob es nach der Zweitimpfung vermehrt zu Nebenwirkungen kommt. Nur bei wenigen Hoch-Risikopatienten müsse darüber mit dem behandelnden Arzt gesprochen werden. Übrigens: Die Grippewelle ist weitgehend abgeebbt. In dieser Saison erkrankten mindestens 300.000 Deutsche an einer echten Grippe, fast 1.000 starben an den Folgen.