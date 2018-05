Klar kennen sie Panini. Sobald dieser Name fällt, werden Valentin und Maximilian Schwarz ganz Ohr. Die Neun- und 13-Jährigen kennen die Fußballaufkleber in- und auswendig. "Bei uns wird das immer in der Mittagsbetreuung gesammelt! Das klebt man dann auch so ein. Dann tauschen wir das auch immer durch. Wir haben so eine riesige Aula – da tauschen die immer."