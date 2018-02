Tipps vom Gedächtnisweltmeister Wie Sie sich Dinge besser merken können

Geburtsdaten sind ja Zahlen. Zahlen sind schwierig zu merken – da haben wir kein Bild im Kopf. Wenn man sich aber selbst ein Bild dazu denkt, ist es einfacher. Eine "2" sieht zum Beispiel aus wie ein Schwan, die "1" sieht aus wie eine Kerze. Und wenn jetzt jemand am 21. Geburtstag hat, dann kann ich mir vorstellen, dass der Schwan eine Kerze auf dem Rücken trägt. Oder die "9" ist ein Luftballon. So würde ich versuchen, aus den abstrakten Zahlen ein Bild zu machen. Derjenige der am 9. Dezember Geburtstag hat, hat dann einen Luftballon in der Hand, in diesem Luftballon ist eine Kerze und die wird vom Schwan gegessen: 9-1-2, der 09.12.

Wir merken uns zum Beispiel gemeinsam eine Einkaufsliste. Es gibt Spaghetti. Dazu brauchen wir fünf Sachen. Die merken wir uns mithilfe unseres Körpers. Wir brauchen zuerst fünf Punkte am Körper. Die Haare. Die Augen. Die Nase. Den Mund. Das Kinn. Damit merken wir uns diese fünf Punkte. Wir fangen an mit den Tomaten. Wir stellen uns vor: Wir zermanschen die Tomaten auf den Haaren. Nummer zwei: die Spaghetti. Wir stellen uns vor, wir verbinden unsere Augen mit Spaghetti. Jetzt kommt die Nase. Da merken wir uns Knoblauch. Wir stellen uns vor, es riecht ganz streng nach Knoblauch. Nummer vier: der Mund. Wir merken uns das Olivenöl. Ich stelle mir vor, ich putze mir die Zähne mit Olivenöl und gurgel dann schön damit. Nummer fünf: das Kinn. Da merken wir uns den Rotwein. Da stelle ich mir vor, an einem Faden hängt die Rotweinflasche. Und die zieht mich nach unten. Wenn ich im Laden stehe und mich an meine Liste erinnern will, gehe ich also von den Haaren, zu den Augen, zur Nase, zum Mund und zum Kinn und kann mich so einfacher an die Zutaten erinnern.