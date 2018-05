Multiresistente Keime Ansteckungsrisiko im Badesee da, aber nicht am größten

Möglich ist das, so der Infektionsforscher und Hygieniker Mathias Pletz, Direktor vom Institut für Infektionsmedizin und Krankenhaushygiene des Universitätsklinikums Jena. Natürlich können sich die Keime auf oder im Körper ansiedeln, sagt er. Aber das Risiko sei sehr gering. Und auch wenn sich die Keime im Körper einrichten, so ist dem Infektionsforscher zufolge die Wahrscheinlichkeit extrem hoch, dass die körpereigene Flora den Keim wieder verdrängt. Auch der Wasserforscher Berendock sagt, "für einen Befall mit den resistenten Keimen stellt der Baggersee sicher nicht das größte Risiko dar". In der Elbe allerdings lässt der Wasserforscher seine Kinder nicht baden.

Wer die multiresistenten Keime hat, muss das nicht zwangsläufig spüren oder erkranken. Allerdings schlagen unter Umständen im Krankheitsfall oder nach Operationen einige Antibiotika nicht mehr an.

Bei vielen Menschen verdrängt die körpereigene Flora die resistenten Keime irgendwann. Außerdem könnten dem Infektionsforscher Pletz zufolge die oberflächlichen Besiedlungen mit dem Keim MRSA (Methicillin-resistenter Staphylococcus aureus) gut saniert werden.



Bei Besiedlungen mit Darmbakterien gelinge dies aber nicht. "Viele kolonisierte Patienten leben in Angst. Da muss man den Leuten sagen: Resistenz ist nicht Virulenz. In der Regel sind die resistenten Keime weniger aggressiv als die andern", erklärt Pletz.

"Wir können auch weiterhin einen Sprung ins kühle Nass der Badegewässer empfehlen", sagt ein Sprecher des Thüringer Gesundheitsministeriums. Ein Risiko beim Baden sei nur in seltenen Ausnahmefällen denkbar, zum Beispiel bei Immunsuppression oder Wundinfektionen. In diesen Fällen sei ohnehin ärztlicher Rat einzuholen, teilt das Landesamt für Verbraucherschutz Thüringen mit. Die Badegewässer werden nach Badegewässerverordnung regelmäßig untersucht. "Daher gibt es keinen Grund, von einem Sprung ins kühle Nass abzuraten", sagt die Sprecherin vom Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt.

Obwohl multiresistente Keime im Wasser nun auch in Deutschland und in anderen Europäischen Ländern nachgewiesen wurden, gibt es zumindest hierzulande keine systematische Kontrollen der Wasserbelastung. "Das wird überhaupt nicht erfasst, das ist meiner Meinung nach das größte Problem", kritisiert der Gewässerforscher Berendonk.

In Sachsen?

Badegewässer werden in Sachsen nicht auf resistente Bakterien oder Resistenzgene untersucht, heißt es aus dem sächsischen Verbraucherschutzministerium. "Weder die Sächsische Badegewässer-Verordnung noch die zugrundeliegende EU-Richtlinie schreiben derartige Untersuchungen vor", sagte ein Sprecher des Ministerium. Derzeit würden solche Untersuchungen nur für Forschungszwecke als sinnvoll erachtet, nicht als Überwachungsinstrument. Ungeachtet dessen wird das Wasser in Sachsen unter anderem auf Antibiotika untersucht. Außerdem beteiligt sich der Freistaat an einem Programm, das den Eintrag von Spurenstoffen senken soll.

In Sachsen-Anhalt?

Auch in Sachsen-Anhalt halten sich die Behörden streng an die Gewässer-Verordnung. "Die in der Badegewässerkarte veröffentlichten Badegewässer werden regelmäßig überwacht und nach Badegewässerverordnung regelmäßig und systematisch auf Indikatorbakterien untersucht. Daher gibt es keinen Grund, von einem Sprung ins kühle Nass abzuraten", so das Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt. Beim Baden in freien Gewässern bestehe immer ein individuelles Risiko. Das werde allgemein als gering eingestuft - Ausnahmen seien Personen mit einem geschwächten Immunsystem oder bei tiefen Wundinfektionen. Das gelte auch im Zusammenhang mit multiresistenten Keimen.

In Thüringen?

Auch Thüringen plant derzeit nach Angaben des Gesundheitsministeriums keine weiteren Untersuchungen der öffentlichen Badestellen und-Gewässer auf multiresistente Keime - auch weil die Badegewässer-Verordnung keine rechtliche Grundlage für eine Untersuchung auf multiresistente Keime enthalte.

Das Umweltministerium und das Umweltbundesamt haben sich nach der Berichterstattung durch den NDR für eine Umrüstung der Kläranlagen ausgesprochen. Die Bund-Ländergruppe Badegewässer empfiehlt laut Landesamt für Verbraucherschutz Sachsen-Anhalt weitere Forschungen für die kommenden zwei Jahre im Rahmen freiwilliger Sonder-Messprogramme. Eine routinemäßige Untersuchung der Badegewässer hielten die Experten derzeit nicht für sinnvoll.