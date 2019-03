Die Deutsche Post macht eindeutig klar: Mit ihr darf man keine Briefe ins Ausland schicken, die Geld enthalten. Durchleuchtet werden die Sendungen aber nicht.

Auch im Briefverteilzentrum kann es zu Verlust von gesendetem Bargeld kommen. Bildrechte: dpa "Es gilt immer noch das Briefgeheimnis und wir schauen natürlich nicht in die Briefe hinein, das dürfen wir nicht, das können wir nicht und generell weisen wir darauf hin, dass in ganz normalen Standardbriefsendungen kein Geld zu befördern ist," bekräftigt der Sprecher der Deutschen Post DHL Gruppe in Sachsen, Mattias Persson.



Rein rechtlich gesehen, sei es natürlich nicht verboten Geld per Brief ins Ausland zu schicken. Dennoch betont Persson, dass die Post keine Geldsendung per Brief anbiete. Eine Ausweichmöglichkeit wäre jedoch das Geld per Paket zu schicken. Denn mit DHL kann man in einem versicherten Paket bis zu 500 Euro in bar international verschicken.

Wertbriefe schützen innerhalb Deutschlands

Für die Deutsche Post sei es ganz einfach eine Abwägung von Haftung und Risiko, erklärt Dirk Daubenspeck von der Verbraucherzentrale Thüringen. Wer einfach so Geld per Brief ins Ausland schickt, kann Glück haben. Wenn nicht, bleibt man auf dem Schaden sitzen. Das sei sogar recht wahrscheinlich:

Das Problem an der Stelle ist natürlich, dass gerade bei Auslandssendungen der Brief durch viele Hände geht. Und da muss man sagen, dass auch immer Langfinger mit dabei sind, die auch wissen, wie sie von außen erkennen, dass die Chance relativ hoch ist, dass es sich im Brief um Bargeld handelt. Dirk Daubenspeck Verbraucherzentrale Thüringen

Innerhalb von Deutschland kann man sich jedoch absichern und das Geld mit einem sogenannten Wertbrief National verschicken. Das hat auch den Vorteil, dass die Sendung verfolgbar ist und der Empfänger unterschreiben muss. Das ganze sei bei einem Aufpreis von 4,30 Euro aufs Briefporto möglich, erklärt Post Sprecher Persson: "Darin können Sie bis zu 100 Euro Bargeld einpacken."

Schadenersatz von der Post nur bei klarer Beweislage

Den muss man allerdings stichfest nachweisen können. Nicht immer eine leichte Sache, sagt der Verbraucherschützer Dirk Daubenspeck: "Das ist in der Praxis leider häufig das Problem, woran auch die meisten Schadensersatzforderungen bei der Deutschen Post scheitern, dass der Versender von dem Brief einfach nicht mehr nachweisen kann, was wirklich drin war."