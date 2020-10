Tipp für Autofahrer So sparen Sie dank Corona bei der Kfz-Versicherung

In der Coronakrise bleibt das Auto häufig in der Garage. Weil viele Menschen im Homeoffice sind, Reisen abgesagt haben und die Fahrt zum Sportplatz oder zur Orchesterprobe ausfällt. Damit stehen am Jahresende auch weniger Kilometer auf dem Tacho. Kfz-Halterinnen und -Halter können deshalb bei der Versicherung sparen.