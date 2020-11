Aktuelle Influenza-Saison Versorgung mit Grippe-Impfstoff in Mitteldeutschland nicht gefährdet

2019 haben sich in Deutschland 18 Millionen gegen Grippe impfen lassen. Bildrechte: Colourbox

Mit 22,7 Millionen Impfdosen hat das Paul-Ehrlich-Institut jetzt schon ein Viertel mehr Dosen freigegeben als in der kompletten letzten Grippe-Saison benutzt wurden. Da waren es nach Auskunft des Bundesgesundheitsministeriums mehr als 18 Millionen. Es ist davon auszugehen, dass in den nächsten Wochen weitere Impfdosen in Deutschland und auch in Mitteldeutschland in den Verkehr gebracht werden, heißt bei den zuständigen Stellen der drei Bundesländer.