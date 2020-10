Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland

Die Unabhängige Patientenberatung Deutschland berät u.a. bei Konflikten mit Ärzten und Kostenträgern, bei Unsicherheiten in Bezug auf Behandlungen, bei der Suche nach Ärzten, Kliniken und Selbsthilfegruppen. Mediziner, Juristen und andere Fachkräfte der UPD beraten kostenlos per E-Mail, am Telefon und in 21 regionalen Beratungsstellen.

Die Kostenfreie Rufnummer ist: 0 800/0 11 77 22.



Verbraucherzentralen

Auch einige Verbraucherzentralen beraten Patienten, vor allem zu juristischen Fragen. (Achtung: es können Kosten entstehen.)



Krebsinformationsdienst

Hilfestellung gibt auch der Krebsinformationsdienst. Dort beantworten überwiegend Ärzte per E-Mail oder telefonisch Anfragen zu Therapiemöglichkeiten, vergleichen Nutzen und Risiken und geben Entscheidungshilfen.

Die kostenfreie Rufnummer ist: 0 800/4 20 30 40.