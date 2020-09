Damit wir uns im Falle eines Sturzes gut abfangen können, sind kräftige Beinmuskeln sehr wichtig. Neben Kniebeugen und Ausfallschritten sind hier auch seitliche Ausfallschritte von Vorteil. Aus der Standposition setzen Sie ein Bein zur Seite und bleiben dort etwa 2-3 Sekunden stabil stehen. Danach ziehen Sie das Bein wieder zurück zur Mitte; das kann in einem oder auch in mehreren kleinen Schritten passieren, so wie Sie sich wohlfühlen. Danach ist die andere Seite dran. Wiederholen Sie die Schritte pro Bein etwa 8-12 Mal, in zwei Durchgängen.