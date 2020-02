Innovative Krebstherapien Mitteldeutsches Krebszentrum der Unikliniken Leipzig und Jena geplant

Die Universitätskliniken Jena und Leipzig wollen gemeinsam ein spezialisiertes Krebszentrum für Mitteldeutschland gründen. "Die beiden Kliniken arbeiten sehr eng zusammen, um einen Antrag für so ein onkologisches Spitzenzentrum stellen zu können, der im nächsten Jahr eingereicht wird. Wir sind auf dem Weg, auch hier Ansprechpartner zu sein", sagte Prof. Andreas Hochhaus "Hauptsache Gesund" auf dem Deutschen Krebskongress, der derzeit in Berlin stattfindet. Hochhaus, der Direktor der Abteilung für Hämatologie und internistische Onkologie am Universitätsklinikum Jena, ist der diesjährige Kongresspräsident.

Prof. Andreas Hochhaus Bildrechte: Anna Schroll/UKJ

Derzeit gibt es 13 spezialisierte Krebszentren in Deutschland. Das bislang einzige Spitzenzentrum in den neuen Bundesländern ist am Universitätsklinikum Dresden. Das dortige Krebszentrum existiert seit 2007 und war eines der ersten in Deutschland. Gefördert werden die onkologischen Spitzenzentren durch die Deutsche Krebshilfe.