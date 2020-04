Mit der richtigen Ernährung Gesund Abnehmen im Alter

Die Einteilung der Lebensmittel erfolgt dann oft in gesund und ungesund, gut und schlecht. Dabei ist die Ernährung viel mehr als das. In Fachkreisen wird deswegen auch nicht von "gesunder Ernährung", sondern viel mehr von "ausgewogener Ernährung" gesprochen. Denn ganz einfach kann man sagen: alles ist erlaubt – aber in den richtigen Mengen und Maßen. Gerade auf die Vielfalt kommt es auch an.