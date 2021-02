Tipps gegen den Lockdown-Speck „Wer abnehmen will, muss essen“

Man sollte definitiv bewusst an seine Ernährung herangehen. Wichtig ist, dass man ein Verständnis für sich und seinen Körper entwickelt und merkt, hey, das tut mir gut. Ich höre von vielen Patienten, die sagen, dass sie nach einer Ernährungsumstellung viel mehr Energie haben, munterer und leistungsfähiger sind. Auch an die Kinder sollte man denken, daran, an was für Essen man sie gewöhnt. Wenn Kinder schon zeitig an überzuckerte Nahrungsmittel herangeführt werden, wird es schwer, ihnen das wieder abzugewöhnen.