In Sachsen praktizieren rund 2.600 Hausärzte. Über ein Viertel von ihnen ist über 60 Jahre alt, elf Prozent sogar über 65. Im Schnitt hat jeder Hausarzt in Sachsen knapp 1.000 Patienten. Die Kassenärztliche Vereinigung Sachsen zählte Anfang 2019 245 offene Hausarztstellen im Freistaat.

Bildrechte: imago/blickwinkel In Sachsen-Anhalt sind "nur" 140 Hausarztsitze nicht besetzt. Mit dem "Masterplan Medizinstudium 2020" hat die Bundesregierung die Weichen für die Einführung einer Landarztquote an Universitäten gestellt. Sie soll seit Januar 2019 dafür sorgen, dass eine medizinische Grundversorgung durch Hausärzte in allen Regionen Sachsen-Anhalts nachhaltig gesichert ist. Neben finanziellen Anreizen werden mit der Landarztquote auch die Hürden für die Zulassung zu einem Medizinstudium gesenkt. Bei maximal zehn Prozent der Studienplätze soll nicht mehr allein die Abiturnote über die Zulassung entscheiden. Bewerber, die geeignet sind und sich bewusst für eine Karriere als Landarzt entscheiden, werden besonders unterstützt.

In Thüringen gab es laut Landesärztekammer im Jahr 2018 1.034 tätige Hausärzte. Auch hier sind etliche Hausarztstellen unbesetzt. Anfang 2018 waren es 52. Ein Grund für den Mangel an Allgemeinmedizinern ist das Alter der Ärzte: Über die Hälfte der Thüringer Hausärzte ist älter als 55 Jahre, jeder Siebte ist eigentlich schon im Rentenalter. Doch sie finden – wie in anderen Bundesländern auch – keine Nachfolger.

VERAH, Agnes & Co – die neuen Gemeindeschwestern

Kehrt die Gemeindeschwester zurück? Bildrechte: dpa Ob in Thüringen, Sachsen-Anhalt oder Sachsen: Fernab der Städte ist die allgemeinmedizinische Versorgung der Patienten eine besondere Herausforderungen: Nur wenige Ärzte gehen gern aufs Land. Sie fürchten endlos lange Arbeitstage, zahlreiche Hausbesuche und lange Wege. Neue Versorgungskonzepte sind gefragt und man erinnert sich zurück an Altbewährtes: Zu DDR-Zeiten leisteten Gemeindeschwestern, was Ärzte zeitlich nicht bewältigen konnten. Sie fuhren zu Hausbesuchen, maßen Blutdruck, kontrollierten die Einnahme von Medikamenten und hatten Zeit für ein kurzes Gespräch. Die modernen Gemeindeschwestern von heute heißen "Agnes" oder VERAH – kurz für "Versorgungsassistentin in der Hausarztpraxis". Sie haben eine zusätzliche Qualifizierung für Medizinische Fachangestellte. Auch sie fahren zu Hausbesuchen und unterstützen und entlasten die Hausärzte. Die Hausarztpraxis dient dabei als zentraler Ort, denn hier werden alle Patientenakten und Informationen gebündelt, die einzelnen Fälle im Team besprochen. Ein weiterer Vorteil: Die VERAHs haben vor ihrer Weiterbildung häufig schon längere Zeit in der Praxis als Praxisschwester gearbeitet und die Patienten kennen sie.

Hoffnung in Kitzen

Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK In dem kleinen Ort Kitzen südlich von Leipzig betreut Landarzt Albrecht Kunzmann fast 1.000 Patienten auf einem Gebiet von mehr als 25 Ortschaften erstreckt. Die seit 1939 bestehende Praxis hat er Anfang der 1980-er Jahre von seinen Eltern übernommen. Inzwischen ist er 68 und möchte gerne in Ruhestand gehen. Seit Jahren sucht er darum nach einem geeigneten Nachfolger. Doch das ist gar nicht so einfach. Seine Töchter wollen nicht in die Fußstapfen des Vaters treten und manche potenziellen Bewerber haben schnell das Interesse verloren, wie er sich erinnert: "Manche sagen, mit 42 Jahren sind sie noch nicht reif, um alleine zu praktizieren. Ich hatte eine Kollegin, die hatte sich beworben, kam zur Tür rein und sagte: 'Das ist mir zu ländlich!', und ist gleich wieder gegangen."