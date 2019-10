Dinkel- statt Weizennudeln und pflanzliche Milch statt Kuhmilch, so sieht die Ernährung des kleinen Jungen jetzt aus. So wollen seine Eltern herausfinden, ob er Gluten und Laktose tatsächlich schlecht verträgt.

Anders als Allergien sind Nahrungsmittelunverträglichkeiten noch nicht so genau erforscht. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse von 2017 leidet etwa jeder fünfte Deutsche an einer Unverträglichkeit. Ganz oben: die Laktoseintoleranz. Also, wenn das Glas Milch zu Blähungen und Magenschmerzen führt.