Die Lebenserwartung hat sich erheblich verlängert. Vor 150 Jahren lag sie hierzulande noch so bei Mitte 30. Rechnet man die damalige hohe Kindersterblichkeit heraus, landet man so bei Mitte 40. Heute liegt sie um die 80 Jahre. Bei Frauen etwas darüber, bei Männern etwas darunter. Wir werden immer älter.

Gesund und glücklich altern Bildrechte: Colourbox.de

Das liegt vor allen Dingen an den Fortschritten in der Hygiene und in der Medizin. Früher gab es auch bei uns eine hohe Kindersterblichkeit, Infektionskrankheiten und andere Bedrohungen. Heute haben Impfungen, Antibiotika, bessere Hygiene und technische Errungenschaften einen fantastischen Fortschritt in unserer Lebensqualität gebracht und die Lebenserwartung gesteigert.