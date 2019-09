1,7 Millionen Menschen sind in Deutschland dement. Etwa 60 Prozent davon sind an Alzheimer erkrankt. Und diese Zahl wird laut Experten noch steigen, denn die Babyboomer-Jahrgänge kommen in die Jahre, und die Menschen werden immer älter. Schätzungen zufolge sollen in Deutschland im Jahr 2050 drei Millionen Demenzkranke leben - eine Herausforderung nicht nur für Partner und Kinder, sondern auch für das Gesundheitswesen und die Pflegeeinrichtungen.