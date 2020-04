Allgemeinmediziner Dr. Jens-Uwe Lipfert bietet seinen Patienten bereits die Videosprechstunde an. Bildrechte: MDR/Raphaela Fietta

Dr. Jens-Uwe Lipfert, Allgemeinmediziner im Wartburgkreis, ist einer von aktuell 423 Ärzten in Thüringen, die die Sprechstunde per Video anbieten. Allerdings liegt der Anteil der Videosprechstunden in seiner Praxis momentan noch bei unter einem Prozent. Grundsätzlich habe er aber gute Erfahrungen gemacht, doch das Modell stoße auch an seine Grenzen: "Man hat oft ein erstes Bauchgefühl und das kommt bei der Videosprechstunde nicht an. Es ist nicht nur das, was ein Patient sagt, sondern auch was man mitkriegt." Krankschreibungen oder Auswertungen seien aber in der Regel kein Problem.