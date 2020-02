Rund 20 Milliarden Dosen Antibiotika werden einer Studie des US-Forschungszentrums CDDEP zufolge weltweit verbraucht. Pro Tag wohlgemerkt. Ein gigantischer Konsum, der nicht folgenlos bleibt. Denn immer häufiger stellen sich Resistenzen ein. Und die stellen eine Gefahr für uns alle dar, warnen Forscher.

Resistenzen nicht befördern

Antibiotika helfen nur gegen bakterielle Infektionen. Gegen Viren, wie bei einer Grippe, wirken sie nicht. Ein Antibiotikum sollte nur die vom Arzt verordnete Zeit eingenommen werden. "Patienten sollten darauf achten, dass sie das Dosierungsintervall einhalten. Drei Mal täglich heißt: alle acht Stunden, dass der Blutspiegel immer schön gleichmäßig bleibt und die Bakterien gleichmäßig behandelt werden", empfiehlt Apothekerin Dr. Anne-Kathrin Habermann. Beachten sollte man zudem, dass das in Milchprodukten enthaltene Calcium die Aufnahme von Antibiotika stört. Auch Kaffee und Alkohol behindern die Aufnahme von Antibiotika. Am besten werden die Medikamente immer mit Wasser eingenommen. "All diese Faktoren muss man einhalten, um eine gute Wirkung zu haben, aber auch um die Bildung von Resistenzen zu vermeiden", so Dr. Habermann.

Vorsicht Durchfall

Wer ein Antibiotikum verschrieben bekommt, sollte Durchfall als Warnsignal ernst nehmen. "Das Antibiotikum killt alle Keime. Die schlechten, die man loswerden will. Aber auch die guten in der Darmflora“, so Dr. Anne-Kathrin Habermann. In schweren Fällen und bei geschwächter Immunabwehr können dann andere, gefährliche Bakterien die Oberhand gewinnen. So führt das sogenannte Clostridium Difficile zu schweren Durchfällen, die auch heute noch zum Tod führen können.

Probiotika schützen Darm

Probiotische Bakterien sind in speziellen Joghurts oder auch in Präperaten in der Apotheke erhältlich. Bildrechte: IMAGO Studien belegen, dass Probiotika den Darm während und nach einer Antibiotika-Therapie schützen und die Darmflora wieder aufbauen können. Solche "guten Bakterien" sind beispielsweise in rohem Sauerkraut oder in probiotischen Joghurts enthalten. Bei einigen Joghurt-Produkten steht auf der Verpackung, wie viele Kulturen sie enthalten. Ab etwa einer Milliarde Bakterien kann man eine positive Wirkung erwarten. "Allerdings sollte man beachten, dass man den probiotischen Joghurt etwa zwei Stunden getrennt von dem Antibiotikum einnimmt. Denn auch Joghurt enthält Calcium, was sich nicht immer mit dem Antibiotika verträgt", so Dr. Anne-Kathrin Habermann. Als Alternative gibt es auch Probiotika in Pulverform in der Apotheke. Sie enthalten weit mehr Bakterien als probiotische Joghurts und sind freiverkäuflich. Eine Rücksprache mit dem Arzt, ob diese Ausgabe sinnvoll ist, ist sicher nicht verkehrt.

Natürliche Antibiotika

Bei leichten Infekten muss man nicht gleich zu Antibiotika greifen. Auch das hilft, Resistenzen zu vermeiden. Hier gibt es gute pflanzliche Alternativen. Denn Spitzwegerich, Holunder oder Kapuzinerkresse helfen nicht nur, weil sie vitaminhaltig sind, sondern auch, weil sie gegen Bakterien, also antibiotisch wirken.