Prof. Christoph Lübbert: Die Entwicklung in diesem Bereich ist eingeschlafen, weil man mit neuen Antibiotika nicht das große Geld verdienen kann. Es sind schon knallharte marktwirtschaftliche Dinge, die da mit hinein spielen. Wir sind stets in einem biologischen Wettlauf mit Krankheitserregern. Gerade Bakterien verändern sich unablässig, passen sich an andere Bedingungen an. Wir müssen mit deren Evolution Schritt halten und eigentlich mit unseren Antibiotika einen Tick schneller sein, dann hätten wir die Resistenzen 100-prozentig im Griff. Im Moment sind die Bakterien schneller als wir Menschen und unsere Forschung.

Prof. Christoph Lübbert: ABS steht für den englischen Begriff "antibiotic stewardship". Das heißt, ein Expertenteam sorgt dafür, dass die Patienten die bestmögliche Infektionsbehandlung mit Antibiotika bekommen. In so ein Team gehören als Leiter ein Infektiologe, ein klinischer Mikrobiologe, ein klinischer Apotheker, ein klinischer Pharmazeut und auch jemand aus der Krankenhaus-Hygiene. Gemeinsam stellen sie sicher, dass die Patienten die individuell beste Antibiotikabehandlung bekommen.

Prof. Christoph Lübbert: Das stimmt. Im Idealfall habe ich in zwei Stunden schon Laborergebnisse auf meinem Rechner. So schnell geht es ambulant meistens nicht zu. Aber man kann sich helfen, zum Beispiel mit dem CRP-Schnelltest bei der Beurteilung von Atemwegsinfektionen. Den kann der Arzt in der Praxis selbst machen. Antibiotika werden auch von den Hausärzten inzwischen sehr viel kritischer gesehen. Da gibt es eine positive Entwicklung in Deutschland. Die ist noch nicht am Ende, aber es geht in die richtige Richtung.