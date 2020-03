Um die Versorgung aufrechtzuerhalten, sollen dem Bundesinstitut zufolge öffentliche Apotheken mengenmäßig nicht mehr Medikamente erhalten als im Vorjahr. Für Krankenhausapotheken und krankenhausversorgende Apotheken gelten gelockerte Regelungen. Dort soll der Vorrat an Medikamenten den durchschnittlichen Bedarf von vier Wochen nicht überschreiten. Bei Medikamenten, die im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie verwendet würden, soll sich der Vorrat am Durchschnittsbedarf zweier Monate orientieren. Betroffen von der Einschränkung sind sogenannte versorgungsrelevante Arzneimittel, wie zum Beispiel Antibiotika oder auch Schmerzmittel, etwa Ibuprofen oder Paracetamol.

Eine Apothekerin erläutert einem Kunden die Wirkung eines Medikamentes. Bildrechte: imago/Uwe Steinert

Gleichzeitig schreibt das BfArM, dass es derzeit keine "belastbaren Hinweise" gebe, dass es zu einer kurzfristigen Einschränkung der Arzneimittelversorgung aufgrund von Produktionsausfällen durch die Coronavirus-Pandemie kommen könnte.



Auch die Bundesvereinigung Deutscher Apothkerverbände e.V. (ABDA) meldete sich am Freitag zu Wort. Die Branche kenne Engpässe zu genüge, hieß es. So habe es 2019 ein neues Rekordniveau gegeben, vor allem bei Medikamenten wie Candesartan und Valsartan (beides Blutdrucksenker) Allopurinol (Gichtmittel), oder Venlafaxin (Antidepressivum). Jedoch gebe es auf die jetzige Situation bezogen "keine Hinweise auf zusätzliche Lieferengpässe", erklärte der Vizepräsident der ABDA, Mathias Arnold, am Freitag auf der Internet-Seite des Verbands.