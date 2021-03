Rücken-App auf Rezept – ein Praxistest zuhause

Der Rücken ist meine Schwachstelle. Zum Rückenkurs kann ich wegen des Lockdowns derzeit nicht gehen, also probiere ich alternativ die App auf Rezept. "Vivira" heißt sie. Hat der Arzt das Rezept ausgestellt, muss es bei der Krankenkasse eingereicht werden. Dann bekommt man einen Freischaltcode. Das dauert, bei mir mehrere Wochen. Ich bin zu ungeduldig und fange mit der siebentägigen Testversion schon mal an.

Bevor es losgeht, muss ich mein persönliches Profil anlegen: Alter, Schwachstellen und Beschwerden werden abgefragt. Dann kann es los gehen. Jeden Tag gibt es vier Übungen. Alles wird mir gut erklärt. Nach jeder Übung werde ich gefragt, ob alles in Ordnung war, ob die Übung Schmerzen ausgelöst hat. Noch finde ich es nicht so anstrengend. Und dennoch frage ich mich, ob die Übungen auch jeder wirklich richtig umsetzen kann.

Mit der Rücken-APP trainiere ich jetzt regelmäßig jeden Tag. Die Übungen passen sich mit der Zeit an, werden intensiver und variieren. Am Tag sieben lasse ich Reha-Trainier Jürgen Reif drüber schauen, ob ich alles richtig mache. Sein erster Kommentar: "Die App leitet dich gut an. Aber es ist schon gut, wenn da noch einmal einer drüber schaut und dich an ein paar Sachen erinnert."