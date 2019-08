Arzttermine Neustart für Patienten-Hotline

Die große Koalition will die Arzt-Hotline für Kassenpatienten bekannter machen. Die 116 117 soll künftig eine rundum zuständige Nummer für alle Patienten sein, die nicht schon direkt bei einem Arzt einen Termin vereinbart haben. Momentan ist sie vielen Bundesbürgern allerdings noch gar kein Begriff. Dabei könnte mit der Nummer auch vermieden werden, dass viele Patienten gleich ins Krankenhaus gehen und dort oft stundenlang in der Notaufnahme warten.

Unter 116 117 sollen Patienten keine Diagnosen aber eine erste Einschätzung erhalten. Bildrechte: dpa

Zum 1. Januar 2020 soll die eher unbekannte Hotline eine Art „Reanimation“ erfahren. Bereits in diesen Tagen soll eine Werbekampagne starten. Die "Elf-sechs-elf-sieben" sei die Nummer, die eigentlich jeder kennen müsste, sagt der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV), Andreas Gassen.



Ziel ist, dass die Nummer ein Wegweiser für Patienten wird. Sie sollen am Telefon eine erste Einschätzung erhalten, wie dringend eine Behandlung ist: schnellstmöglich, binnen 24 Stunden oder später. Medizinisch geschulte Mitarbeiter im Call Center sollen dafür Symptome, Vorerkrankungen und Risikofaktoren abfragen. Anhand dieser Informationen werden die Patienten dann in eine Praxis oder eine Klinik gelotst.